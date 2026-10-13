В Татарстане готовят энциклопедии муниципальных районов

Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасанова приступил к созданию энциклопедий муниципальных районов Татарстана. Проект реализуют по поручению Раиса республики. Первые книги готовят для Буинского, Дрожжановского, Спасского и Арского районов, рассказала директор института Эльмира Галимова в программе «Семь дней +».

Первыми на предложение о сотрудничестве откликнулись Буинский, Дрожжановский и Спасский районы. Позже к ним присоединился Арский район. Подготовка одной полноценной энциклопедии занимает около двух лет.

Чтобы быстрее знакомить жителей с историей муниципалитетов, институт начал выпускать энциклопедические очерки – краткие справочные издания. Очерки Арского и Заинского районов уже готовы к презентации. В этом году институт также планирует завершить работу над полноценной энциклопедией Арского района.

Перед подготовкой книги специалисты составляют словник, включающий более 800–1000 статей о людях, учреждениях и других объектах. Сотрудники института проводят научно-методические семинары в муниципалитетах, взаимодействуют с главами районов, историками, краеведами и учителями. На местах формируют рабочие группы из волонтеров, которые собирают материалы в архивах, сельсоветах и домах культуры.

Специалисты института помогают местным краеведам готовить тексты по энциклопедическим стандартам: кратко, без лишних описаний и с опорой на проверенные факты.

При отборе материалов учитывают вклад людей в историю учреждений и предприятий, а также биографии ветеранов войны. По словам Галимовой, информация требует постоянной проверки, поскольку со временем даже недавно опубликованные сведения могут устареть.

Дополнительным источником данных служит онлайн-энциклопедия «Татарика», созданная в 2018 году. На портале размещены 28 тыс. статей, 15 тыс. медиаматериалов и около 1,5 тыс. документов. Авторы могут передавать институту материалы для публикации, после чего специалисты проверяют их достоверность. Энциклопедия охватывает разные направления культуры, включая музыку, литературу, живопись и архитектуру.