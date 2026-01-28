В Татарстане проведут капитальный ремонт дорог более 200 км

В Татарстане утверждена масштабная дорожная программа на 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Миндортранс Татарстана сообщает о плане приведения в нормативное состояние более 200 километров региональных и местных автомобильных дорог.

Значительный объём работ будет выполнен в крупнейших агломерациях республики. В Казани запланирован ремонт 19 объектов (14,5 км), в Набережных Челнах — 4 объектов (11,4 км), в Нижнекамске — 3 объектов (1,9 км). Помимо этого, будет обновлено 43 объекта на региональных трассах общей протяжённостью 52,6 км. Ещё 83 объекта, включая искусственные сооружения, также будут приведены в порядок.

Параллельно в Казани и Набережных Челнах будет проведена модернизация автоматизированных систем управления дорожным движением с поставкой и установкой нового оборудования.

Реализация программы позволит повысить долю нормативных региональных дорог до 53,98%. Также планируется поддерживать в надлежащем состоянии 85% дорог крупных агломераций и ключевых трасс федеральной опорной сети.