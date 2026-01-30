В Татарстане госзакупки у малого бизнеса составили почти 96 млрд рублей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

По итогам 2025 года в Татарстане сумма госзакупок у представителей малого бизнеса составила почти 96 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Мы наблюдаем качественное изменение в структуре закупок у субъектов малого предпринимательства», – выразил уверенность он.

В целом за минувший год общий объем опубликованных извещений в соответствии с законодательством о контрактной системе превысил 301 млрд рублей. Общая сумма заключенных в республике контрактов оказалась больше 311 млрд рублей. Удалось сэкономить свыше 6 млрд рублей бюджетных средств.

Непосредственно госкомитетом произвел 814 централизованных закупок на сумму свыше 8 млрд рублей. Из общего объема проведенных закупок около 80% контрактов заключено с республиканскими поставщиками-исполнителями.

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Принявший участие в работе коллегии первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин назвал эффективную систему государственных и муниципальных закупок одним из ключевых инструментов развития экономики Татарстана, особенно в теперешних экономических условиях.

«Сегодня государственные и муниципальные закупки являются неотъемлемой частью экономики. Через них мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, обеспечиваем работу социальных институтов, государственных органов. Применяемые в Татарстане механизмы закупок не только развивают конкуренцию, но и существенно расширяют географию наших товаропроизводителей», – резюмировал Рустам Нигматуллин.

После завершения самого расширенного совещания состоялась церемония награждения сотрудников ведомства.