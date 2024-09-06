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В Татарстане госслужащих в рамках проекта «Знания» учат развивать гибкие навыки
В Татарстане проходит цикл лекций от Российского общества «Знание», посвященный развитию гибких навыков у государственных служащих. В частности, лекция о развитии памяти в рамках трека «Знание.Государство» было организовано для сотрудников Социального фонда по РТ, сообщает пресс-служба общества.
Депутат Госсовета республики, лектор Нина Шимина выступила с темой «Мнемотехники: как запоминать все, что нужно». Слушателями стали сотрудники со всех муниципальных районов РТ.
«Благодаря поддержке Российского общества „Знание“ у участников была возможность углубиться в эти важные навыки, которые пригодятся служащим в их профессиональной деятельности», — сказала лектор.
«Знание.Государство» — это просветительский проект общества «Знание» для госслужащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий организации.
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