В Татарстане господдержкой воспользовались более 2,3 тыс. экспортеров

Более 2,3 тыс. экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана воспользовались государственной поддержкой за 2025 год и первое полугодие 2026-го.

Помощь экспортерам оказывают Министерство экономики Татарстана и подведомственный ему Центр поддержки экспорта – НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ». Работа ведется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

В первом полугодии 2026 года 45 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в 12 международных выставках и ярмарках. Мероприятия проходили в Узбекистане, Казахстане, Турции, Азербайджане, Китае и Таиланде.

В этом году 20 татарстанских предприятий успешно заключили сделки и расширили географию поставок до 29 стран.

Кроме того, состоялись две реверсные и две межрегиональные бизнес-миссии, в которых приняли участие 70 субъектов МСП. Более 30 предпринимателей в 2026 году прошли обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж».

Как показывает практика, около половины участников международных выставок заключают реальные экспортные контракты в течение двух-трех лет после мероприятия.

Экспортерам Татарстана доступен комплекс государственных финансовых и нефинансовых мер поддержки. Для представителей малого и среднего бизнеса в республике действует более 15 региональных мер. Еще свыше 30 федеральных инструментов предлагает Российский экспортный центр.

Предпринимателям помогают подобрать подходящий зарубежный рынок, проводят маркетинговые исследования и анализируют его требования. Экспортеры также могут получить консультации по различным вопросам внешней торговли, пройти обучение, найти потенциальных покупателей и получить помощь в продвижении продукции.

Кроме того, государственная поддержка предусматривает софинансирование международной сертификации, расходов на транспортировку и участия в международных выставках в составе коллективного стенда. Предприниматели могут получить компенсацию части транспортных расходов.

Помощь также предоставляется при размещении и хранении продукции за рубежом, защите интеллектуальной собственности, создании и модернизации сайтов на иностранных языках.

Татарстанским экспортерам доступны финансовые и гарантийные инструменты. Их предоставляют подведомственные Минэкономики республики Фонд поддержки предпринимательства РТ и Гарантийный фонд РТ.

Получить информацию о доступных мерах поддержки можно в Центре поддержки экспорта Татарстана по телефону 8 (432) 22-90-60, добавочные номера 271, 272, 278 и 279, а также по мобильному телефону 8 (987) 270-06-91.