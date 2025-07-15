В Татарстане главу торговой фирмы ждет суд за неуплату 58 млн налогов

В Татарстане 43-летний руководитель фирмы «Форс» предстанет перед судом за неуплату налогов.

Как сообщает прокуратура Татарстана, с января 2020 года по декабрь 2022 года мужчина внес в налоговые декларации и иные документы липовые сведения о финансово-хозяйственных операциях с 61 контрагентами и предоставил их в налоговую.

Мужчина изготовил поддельные распоряжения о переводе денег, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 37 млн рублей, а налога на прибыль организаций – на сумму более 21 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей» и направлены в Вахитовский районный суд для рассмотрения.