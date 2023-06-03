В Татарстане главу торговой фирмы подозревают в уклонении от уплаты 55 млн налогов

В Татарстане руководителя «Спецхимруспродукт» подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2016-го по 2019 год 48-летний директор вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами.

Таки образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 55 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ.

Проводится расследование.