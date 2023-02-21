В Татарстане главу сельхоз предприятия обвиняют в хищении 860 тыс. рублей из бюджета РФ

В Татарстане возбудили уголовное дело о хищении средств из бюджета страны при реализации национального проекта поддержки предпринимательства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры выяснили, что в период с 2019 по 2021 год руководитель одного из сельхоз предприятий принес в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ложные данные о том, что он якобы приобрел оборудование для нужд бизнеса.

В итоге мужчина причинил федеральному бюджету ущерб на сумму, превышающую 860 тысяч рублей.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование в данный момент продолжается.