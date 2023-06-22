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В Татарстане главу фермерского хозяйства подозревают в уклонении от уплаты 7 млн налогов
В Татарстане главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств Алексеевского района подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, с 2018 по 2021 годы 55-летний руководитель вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами.
Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 7 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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