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Происшествия 22 июня 2023 16:16

В Татарстане главу фермерского хозяйства подозревают в уклонении от уплаты 7 млн налогов

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В Татарстане главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств Алексеевского района подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы 55-летний руководитель вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами.

Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 7 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#неуплата налогов #следствие
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