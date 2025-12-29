В Татарстане глава МВД исполнил новогодние желания детей из многодетной семьи

Фото: МВД по РТ

В преддверии праздников министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов подарил волшебство многодетной семье Даниловых, приняв участие в акции «Елка желаний».

С елки он снял шары с заветными мечтами ребят: девятилетняя Полина хотела конструктор по мотивам Гарри Поттера, тринадцатилетний Тимур — самокат, а пятнадцатилетний Богдан — умную колонку.

Утро для детей началось как в сказке: у подъезда их ждал автомобиль Госавтоинспекции и полицейский Дед Мороз, который доставил их на встречу с министром. Дамир Сатретдинов не только вручил подарки, но и пообщался с каждым ребенком, расспросив об увлечениях и планах.

После встречи для юных гостей устроили познавательное путешествие по миру полиции. Они побывали в музее МВД, где узнали историю службы, познакомились со служебными лошадьми «Порох» и «Могикан» в конном батальоне, увидели блестящую работу кинологов и их четвероногих напарников, а также посетили Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан. Там они познакомились с организацией безопасности движения, системой выявления и задержания нарушителей ПДД, оснащением патрульных автомашин и экипировкой сотрудников Госавтоинспекции.

«Мы не верили, что желания исполнятся так быстро и точно», — поделилась мама детей Татьяна Данилова.

Для всей семьи этот день стал незабываемым приключением, доказавшим, что полицейские — это не только защитники, но и настоящие волшебники, способные творить добро.