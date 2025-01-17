В Татарстане глава фермерского хозяйства украл 6 млн рублей под видом покупки саженцев

В Татарстане глава крестьянского хозяйства украл 6,1 млн рублей под видом покупки саженцев.

Выяснилось, что в 2017 и 2020 году мужчина, будучи главой КФХ, приобрел свыше 600 тысяч саженцев сосны на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Далее с целью увеличения подтвержденных затрат, мужчина подписал с подконтрольной ему коммерческой организацией договор подряда о выполнении работ по посадке саженцев, где стоимость деревьев была завышена более чем на 6,1 миллионов рублей.