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В Татарстане глава фермерского хозяйства украл 6 млн рублей под видом покупки саженцев
В Татарстане глава крестьянского хозяйства украл 6,1 млн рублей под видом покупки саженцев.
Выяснилось, что в 2017 и 2020 году мужчина, будучи главой КФХ, приобрел свыше 600 тысяч саженцев сосны на сумму более 1,5 миллионов рублей.
Далее с целью увеличения подтвержденных затрат, мужчина подписал с подконтрольной ему коммерческой организацией договор подряда о выполнении работ по посадке саженцев, где стоимость деревьев была завышена более чем на 6,1 миллионов рублей.
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