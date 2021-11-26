В Татарстане глав городов и районов обучат основам электронной торговли

Руководитель экспертного совета Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко» Юлиана Гордон сегодня выступила перед главами городов и районов Татарстана с вводной лекцией «Электронная коммерция – драйвер развития экономики района». Целью лекции стала подготовка слушателей к обучению на специально разработанном курсе, который пройдет в середине декабря.

Объясняя необходимость обучения глав, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулагниев напомнил, что по прогнозу аналитиков к 2025 году российский рынок eCom вырастет в четыре раза. Причина такого роста понятна – только электронная торговля может предоставить предпринимателям многомиллионную аудиторию потенциальных покупателей. Поэтому в конце прошлого года Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на этот рынок и предоставить им режим наибольшего благоприятствования.

По поручению Президента РТ была создана рабочая группа по вопросам содействия продвижению производимой в Татарстане продукции по каналам электронной торговли. Координировать работу группы поручено Фариду Абдулганиеву. Рабочей группой была разработана концепция развития eCom в Татарстане, а 1 марта 2021 года начала работу автономная некоммерческая организация Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» – уникальная для России структура, которая бесплатно обучает предпринимателей и самозанятых нюансам электронной торговли и помогает им выйти на первые продажи.

«В 2021 году нам удалось добиться опережающего развития Республики Татарстан в ПФО в сфере электронной торговли. За 10 месяцев этого года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять раз и превысило 16 тысяч. Но это всего лишь чуть более 5% от всех зарегистрированных в Татарстане субъектов МСП и самозанятых. Эксперты говорят, что уже сейчас как минимум 20% из них могли бы с успехом торговать на маркетплейсах. Если бы этого удалось добиться, то привело к экономическому эффекту, сравнимому с запуском еще одного гиганта нефтехимии – речь идет о многих десятках, если не сотнях миллиардов рублей и десятках тысяч новых рабочих мест», – прокомментировал Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что Татарстан стал первым в России регионом, который принял свою комплексную программу развития интернет-торговли. Программа предусматривает предоставление татарстанским предпринимателям, продающим свои товары по каналам интернет-торговли, новых финансовых мер поддержки в виде специального кредитного продукта под поручительство Гарантийного фонда Татарстана.

«Без поддержки на местах решить поставленную Президентом РТ задачу по обеспечению массового выхода татарстанских предпринимателей на рынок электронной торговли, будет очень трудно. Поэтому Рустам Нургалиевич поручил погрузить глав муниципальных районов и городских округов в тему электронной торговли, чтобы они могли лучше понимать местных предпринимателей, чем им можно помочь, чем мотивировать, какие ресурсы есть для этого в районе, какие потребности», – пояснил бизнес-омбудсмен РТ.