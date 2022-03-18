В Татарстане гибель озимых культур составляет лишь 6%. В настоящее время 94% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

«Специалисты Россельхозцентра проводят еженедельный мониторинг состояния посевов озимых. На сегодня наблюдаем не более 6% гибели посевов в естественном цикле», – сказал спикер.

Садыков отметил, что из-за недостатка влаги в почве осенью прошлого года некоторые хозяйства «боялись сеять в сухую почву озимые, поэтому около 40 тыс. гектаров не было посеяно».

«Как только сойдет снег, необходимо будет начать раннюю подкормку, которая позволит сохранить потенциал озимых культур. В зиму они у нас ушли в довольно хорошем состоянии», – подчеркнул он.

В Татарстане озимые культуры посеяны на площади 478 тыс. гектаров.