В Татарстане ГИБДД проводит профилактическую акцию «Ремень безопасности»

С 17 по 26 июля в Татарстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности», сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Цель мероприятия — профилактика и пресечение административных правонарушений в части применения ремней безопасности участниками дорожного движения.

Напомним, что по правилам водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить не пристегнутых пассажиров.

Нарушения применения ремней безопасности также фиксируются в автоматическом режиме комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД, а водителей привлекают к административной ответственности.

Согласно исследованиям, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.