В Татарстане «ГАЗель» врезалась в фуру и загорелась, водитель погиб

В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На 24-м километре трассы М7, по предварительной информации, водитель «ГАЗели» на большой скорости врезался в грузовик Isuzu, после чего отечественное авто загорелось.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Обстоятельства аварии выясняют специалисты.