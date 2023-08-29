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Происшествия 29 августа 2023 15:27

В Татарстане «ГАЗель» врезалась в фуру и загорелась, водитель погиб

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В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На 24-м километре трассы М7, по предварительной информации, водитель «ГАЗели» на большой скорости врезался в грузовик Isuzu, после чего отечественное авто загорелось.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

#смертельная авария
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