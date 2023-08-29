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В Татарстане «ГАЗель» врезалась в фуру и загорелась, водитель погиб
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В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
На 24-м километре трассы М7, по предварительной информации, водитель «ГАЗели» на большой скорости врезался в грузовик Isuzu, после чего отечественное авто загорелось.
В результате аварии водитель «ГАЗели» скончался на месте.
Обстоятельства аварии выясняют специалисты.
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