В Татарстане формируется хоккейная команда из ветеранов СВО

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» объявляет о наборе в профессиональную хоккейную команду, состоящую из ветеранов специальной военной операции, не имеющих инвалидности. Основная цель создания команды – предоставить участникам боевых действий новые возможности для самореализации, активного образа жизни и социализации через спорт.

Для ветеранов СВО это станет шансом продолжить занятия спортом на высоком уровне, укрепить физическое и психологическое здоровье, расширить круг общения и найти единомышленников.

Как сообщает Минспорт РТ, к участию приглашаются хоккеисты, обладающие профессиональным опытом игры. Наличие спортивной подготовки – обязательное требование для формирования конкурентоспособной команды, способной выступать на турнирах. Ветеранам, желающим вступить в ряды хоккейной команды, необходимо обратиться к своему социальному координатору для получения подробной информации о порядке отбора, пакете необходимых документов и графике будущих тренировок.

Отборочный этап запланирован на январь 2026 года. Данная инициатива является частью масштабной государственной программы «Спорт России», в рамках которой особое внимание уделяется развитию адаптивного спорта и социальной интеграции ветеранов. Программа включает не только реабилитацию и адаптацию участников СВО, но и создание по всей стране специализированных спортивных центров. Создание хоккейной команды в Татарстане – еще один важный шаг в этом направлении, открывающий для ветеранов, сохранивших высокий уровень физической подготовки, дорогу в большой спорт и активную жизнь в мирное время.