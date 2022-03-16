В Татарстане формируется план работы с малым и средним бизнесом в условиях санкций, введенных западными странами в отношении России. Об этом сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на 30-м заседании Госсовета РТ.

«Такой план формируется в рамках созданного оперативного штаба. Есть отдельная часть, которая касается малого и среднего предпринимательства. Это связано и с другими отраслями. Это большая системная работа, знакомая нам ранее в период пандемии», – сказал бизнес-омбудсмен.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что в нынешних условиях, когда происходит давление на малый и средний бизнес, этот вопрос требует особого внимания.

«Федеральный центр понимает задачу поддержки малого и среднего бизнеса, наша республика достаточно серьезные меры поддержки имеет. Но на некоторые вопросы надо поискать ответы еще на уровне исполнительной власти, чтобы минимизировать последствия этого давления, которое оказывается и на предпринимателей», – отметил он.

По словам главы парламента, много полезных предложений поступило от Торгово-промышленной палаты РТ. «Некоторые из них реально доступны для реализации через решения Правительства РТ, соответствующих министерств и ведомств. Вам надо ноги приделать к этим разумным и доступным предложениям, которые прозвучали от наших товаропроизводителей», – обратился он к Абдулганиеву.