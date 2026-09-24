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Происшествия 24 сентября 2026 08:30

В Татарстане фирму оштрафовали за добычу песка без плана работ

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В Татарстане фирма получила штраф за добычу песка без плана работ, сообщает Минэкологии РТ.

Нарушение было выявлено во время инспекции на Нижне-Стярлинском месторождении в Азнакаевском районе. Выяснилось, что, несмотря на наличие лицензии на добычу песка, у добывающей компании отсутствовал план развития горных работ на 2026 год.

На компанию составили протокол, а материалы дела передали в прокуратуру. В настоящий момент план развития горных работ уже согласован.

#Минэкологии РТ #добыча песка
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