В Татарстане фирму оштрафовали за добычу песка без плана работ

В Татарстане фирма получила штраф за добычу песка без плана работ, сообщает Минэкологии РТ.

Нарушение было выявлено во время инспекции на Нижне-Стярлинском месторождении в Азнакаевском районе. Выяснилось, что, несмотря на наличие лицензии на добычу песка, у добывающей компании отсутствовал план развития горных работ на 2026 год.

На компанию составили протокол, а материалы дела передали в прокуратуру. В настоящий момент план развития горных работ уже согласован.