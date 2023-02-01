В Татарстане фирма скрыла от налоговой 116 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместной с региональным управлением налоговой службы установили, что одна из компаний скрыла от налоговой 116 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как было установлено полицейскими, директор предприятия вносил в налоговые декларации за 2017-2018 годы заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом, фирма уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 116 млн рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до шести лет.



