В Татарстане ежегодные затраты на исследования и разработки приблизились к 30 млрд рублей

В Татарстане ежегодный объем внутренних затрат на исследования и разработки приблизился к 30 млрд рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на торжественном собрании, посвященном Дню российской науки.

«Впервые в истории современной России численность ученых в Татарстане превысила 14 тыс. человек. По доле молодых исследователей республика ощутимо превосходит средний уровень по нашей стране», — сказал Минниханов.

Руководитель республики добавил, что Академия наук РТ является центром, ответственным за формирование и реализацию региональных научно-технических достижений. Для эффективного решения этих задач в академии создан Фонд науки и технологий, который поддерживает приоритетные для республики научные исследования и разработки.

«Нельзя не отметить роль академии в социально-гуманитарной сфере по сохранению уникальной идентичности и богатства культуры и исторического достояния многонационального народа Татарстана», — подчеркнул Раис РТ.

Он напомнил, что накануне Российская Академия наук отметила 300-летний юбилей. К дате ее основания и приурочен профессиональный праздник отечественных исследователей, заключил Рустам Минниханов.