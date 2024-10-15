В Татарстане ежегодно выпускается более 3 млн тонн асфальтобетонных смесей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана представило свой стенд на 11-й Международной специализированной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге. На нем можно ознакомиться с достижениями отрасли в области дорожного строительства и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Кадровый потенциал, наличие современной техники и оборудования, а также накопленный опыт в области дорожного строительства позволяет республике успешно участвовать в реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги” и крупных инфраструктурных проектах», – говорится в сообщении.

В организациях дорожного хозяйства Татарстана трудятся более 13,5 тыс. человек. Специалистов в области дорожного строительства и эксплуатации готовит Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

У крупных подрядных организаций республики имеется более 3 тыс. единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, асфальтосмесительные и грунтосмесительные установки, асфальтоукладчики, катки. Ежегодно выпускается свыше 3 млн тонн асфальтобетонных смесей.