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В Татарстане ежегодно выделяется 2 млрд рублей на охрану образовательных организаций
В Татарстане ежегодно выделяется около 2 млрд рублей на обеспечение безопасности в образовательных организациях. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного в Центре управления регионом РТ.
«Ни один забор не спасет, если мы потеряем бдительность, не будем знать план эвакуации, если у нас не будет паспорта безопасности — он есть на всех объектах. И всё это должны знать учителя, дети и родители. Мы должны проводить учения, чтобы правильно действовать при ЧС», — сказал глава Минобрнауки.
Он подчеркнул, что учащихся нельзя оставлять без внимания на территории школы, и это касается всех сотрудников организации.
В прошлом году по программе капитального ремонта образовательных организаций работы проведены в 32 школах и четырех детских садах. В частности, выполнен ремонт систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, охранной телевизионной системы, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией, автоматической пожарной сигнализации.
В бюджете республики по аналогии с 2023 годом учтены расходы для частных охранных организаций в школах в размере более 1,4 млрд рублей.
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