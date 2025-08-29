В Татарстане ежегодно производят около 140 тыс. тонн семян сельхозкультур

Для посева сахарной свеклы в Татарстане в этом году использовано 53% отечественных семян, произведенных на территории России. В прошлом году этот показатель составлял 8%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Доля отечественных семян кукурузы составляет 70%, что на уровне прошлого года; подсолнечника – 61%, в 2024 году – 43%; рапса – 60%, в 2023 году – 51%; сои – 53%, в 2024 году – 45%. Значительный рост доли отечественной селекции произошел по подсолнечнику – 18%», – рассказали в министерстве.

Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, селекционеры России, 55 сертифицированных семеноводческих хозяйств, семь семенных заводов и сельхозпредприятия ежегодно производят около 140 тыс. тонн семян высших репродукций.

«Это позволяет обеспечивать наших сельхозпроизводителей качественными семенами перспективных сортов сельскохозяйственных культур в необходимых объемах», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что в Татарстане рекомендовано высевать около 90 сортов зерновых и зернобобовых культур. Всего на полях республики возделывается 35 сортов Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Их доля в посевах региона составляет около 37%.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, для посева необходимо использовать не менее 75% семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции.