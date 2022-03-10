В Татарстане ежегодно около тысячи девятиклассников выбирают экзамен по родному языку

В Татарстане ежегодно около тысячи выпускников девятых классов выбирают экзамен по родному языку. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«После девятого класса ежегодно родной язык выбирают около тысячи обучающихся. В прошлом году таких было 789, в позапрошлом – 1600. Мы берем средний показатель. А после 11-го класса желающих очень мало – в прошлом году было всего два выпускника. Это связано с тем, что ЕРЭ не рассматривается как результат вступительного испытания», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что при прохождении государственной итоговой аттестации школьникам предоставлена возможность сдачи экзамена по родному языку и родной литературе, как в формате основного государственного экзамена (ОГЭ), так и в форме единого республиканского экзамена (ЕРЭ).

Министр подчеркнул, что учащимся, завершающим учебу в школе с родным татарским языком обучения в Татарстане, созданы условия для сдачи ОГЭ по восьми предметам на этом языке – математике, химии, биологии, географии, физике, истории, обществознанию, информатике. По всем этим предметам контрольно-измерительные материалы переведены на татарский язык.