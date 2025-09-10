news_header_top
Общество 10 сентября 2025 15:40

В Татарстане этим летом временно трудоустроились более 11,5 тыс. подростков

Центр занятости населения Республики Татарстан продолжает работу по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний каникулярный и свободный от учебы период. Как сообщили в Министерстве труда РТ, на 31 августа работу получили 11 567 подростков.

Юноши и девушки трудоустраиваются на должности, не требующие специальных навыков или профессионального образования: они работают подсобными рабочими, уборщиками служебных помещений, дворниками, а также помогают в организации городских мероприятий патриотической направленности, занимаются сельскохозяйственными работами и трудятся на пришкольных участках.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатели выплачивают подросткам зарплату не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени. Дополнительно несовершеннолетние, трудоустроенные через центр занятости, получают финансовую поддержку – 2 650 рублей за каждый отработанный месяц.

Трудоустройство подростков реализуется в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения РТ», поддерживаемой национальным проектом «Кадры».

