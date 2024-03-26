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В Татарстане есть 36 свободных объектов имущества для передачи в аренду самозанятым и МСП
В Татарстане насчитывается 36 свободных объектов имущества, которые могут быть предоставлены в аренду самозанятым и субъектам МСП. Это земельные участки, гаражи, объекты недвижимости. Об этой мере имущественной поддержки напомнили в Минземимуществе республики.
По данным министерства, сейчас по Татарстану в аренде находятся 40 подобных объектов. Самозанятые и предприниматели используют их для переработки и хранения сельхозпродукции, строительства либо реконструкции объектов соцназначения, производства различной продукции, лекарств, медизделий. Только в этом году на спецторгах были арендованы девять объектов недвижимости.
Подробная информация об имущественной поддержке можно получить на сайте ведомства, а также администраций районов и городских округов РТ.
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