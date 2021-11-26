В Татарстане еще восемь человек умерли от коронавируса

Еще восемь жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — трое мужчин и пять женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено восемь случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1948, 1949 и 1954 годов рождения, женщины 1931, 1936, 1938, 1948 и 1952 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 26 ноября 2021 года достигло 1223.