В Татарстане еще восемь человек умерли от коронавируса

Еще восемь жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пять женщин и трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено восемь случаев смерти от коронавируса в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1933, 1951, 1956, 1961 и 1962 годов рождения, мужчины 1945, 1951 и 1960 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 20 октября 2021 года достигло 885.