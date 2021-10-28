В Татарстане еще восемь человек умерли от Covid-19

Еще восемь жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — четыре женщины и четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено восемь случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1942, 1946, 1951 и 1955 годов рождения, мужчины 1946 (двое), 1949 и 1950 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 28 октября 2021 года достигло 963.