news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
1 февраля 2022  12:59

В Татарстане еще семь человек умерли от коронавируса

news_top_970_100

За последние сутки от коронавируса умерли еще семь жителей Татарстана, таким образом количество летальных исходов с начала пандемии составило 1 594 случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Жертвами инфекции стали четыре татарстанца, родившиеся в 1937, 1949, 1950 и 1952 годах, а также три жительницы республики 1930, 1946, 1954 годов рождения.

За последние сутки число новых ковид-случаев в Татарстане выросло до 777, днем ранее было выявлено 698. 

 

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное