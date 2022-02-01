В Татарстане еще семь человек умерли от коронавируса

За последние сутки от коронавируса умерли еще семь жителей Татарстана, таким образом количество летальных исходов с начала пандемии составило 1 594 случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали четыре татарстанца, родившиеся в 1937, 1949, 1950 и 1952 годах, а также три жительницы республики 1930, 1946, 1954 годов рождения.

За последние сутки число новых ковид-случаев в Татарстане выросло до 777, днем ранее было выявлено 698.