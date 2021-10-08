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Ру Тат
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8 октября 2021  18:48

В Татарстане еще семь человек умерли от коронавируса

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В Татарстане еще семь человек умерли от коронавируса, среди них – татарстанец 1994 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», – говорится в сообщении ведомства.  

Жертвами инфекции стали пятеро мужчин 1939, 1941, 1943, 1958 и 1994 годов рождения и две женщины 1938 и 1958 годов рождения. Количество летальных исходов от Covid-19 с начала пандемии в Татарстане составило 788 случаев.

#Коронавирус
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