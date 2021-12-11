В Татарстане еще семь человек умерли от коронавируса

За последние сутки еще семь татарстанцев скончались, заболев коронавирусом. Всего с начала пандемии количество летальных исходов составило 1 337, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении ведомства.

Среди жертв двое мужчин 1955 и 1959 годов рождения, три женщины 1938 года рождения, а также две жительницы республики, родившиеся в 1933 и 1947 годах.