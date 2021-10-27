В Татарстане еще семь человек умерли от Covid-19

Еще семь жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — четыре женщины и трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано семь случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1923, 1952, 1953 и 1958 годов рождения, мужчины 1935, 1943 и 1959 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 27 октября 2021 года достигло 955.