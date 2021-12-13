В Татарстане еще семь человек скончались от Covid-19

За последние сутки жертвами коронавируса в Татарстане стали семь человек. Таким образом общее число летальных исходов достигло 1348 случаев, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении министерства.

От инфекции скончались двое татарстанцев 1952 и 1956 годов рождения, а также пять жительниц республики, родившихся в 1934, 1936, 1938, 1939, 1860 годах.