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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  14:12

В Татарстане еще пять человек умерли из-за последствий Covid-19

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За последние сутки еще пять татарстанцев стали жертвами коронавируса. Всего с начала пандемии из-за последствий инфекции в республике умерли 1617 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Среди умерших — мужчина 1947 года рождения, а также четыре женщины, родившиеся в 1936, 1946, 1969, 1978 годах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане установлен очередной антирекорд – впервые за всю пандемию количество новых ковид-случаев превысило тысячу. 

#коронавирус
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