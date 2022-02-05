В Татарстане еще пять человек умерли из-за последствий Covid-19

За последние сутки еще пять татарстанцев стали жертвами коронавируса. Всего с начала пандемии из-за последствий инфекции в республике умерли 1617 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Среди умерших — мужчина 1947 года рождения, а также четыре женщины, родившиеся в 1936, 1946, 1969, 1978 годах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане установлен очередной антирекорд – впервые за всю пандемию количество новых ковид-случаев превысило тысячу.