В Татарстане еще пять человек скончались от Covid-19

За последние сутки в Татарстане из-за последствий коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали четыре женщины, родившиеся в 1933, 1936, 1939 и 1942 годах, и один мужчина 1929 года рождения. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1 711 летальных случаев от Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за сутки выявили 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.