news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
25 февраля 2022  16:02

В Татарстане еще пять человек скончались от Covid-19

news_top_970_100

За последние сутки в Татарстане из-за последствий коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали четыре женщины, родившиеся в 1933, 1936, 1939 и 1942 годах, и один мужчина 1929 года рождения. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1 711 летальных случаев от Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за сутки выявили 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное