В Татарстане еще одиннадцать человек умерли от коронавируса

Еще одиннадцать жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пятеро мужчин и шесть женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано 11 случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1930, 1944, 1957, 1960 и 1966 годов рождения, женщины 1935, 1937, 1946, 1950, 1952, 1955 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 23 ноября 2021 года достигло 1196.