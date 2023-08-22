В Татарстане еще на год продлили программу «Стратегическое управление талантами»

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Правительство республики еще на год продлило реализацию госпрограммы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан». Постановление, подписанное Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на портале правовой информации.

«В наименовании цифры „2025“ заменить цифрами „2026“», — сказано в документе.

Согласно таблице, общий объем финансирования за весь период действия программы составляет 1 284,25 млн, или 1,2 млрд рублей. Каждый предстоящий год будет профинансирован на сумму 100 млн рублей. Поясняется, что цифры носят прогнозный характер и ежегодно должны корректироваться с учетом возможностей республиканского бюджета.