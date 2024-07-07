В Татарстане еще на 3,9% снизилось поголовье крупного рогатого скота

В Татарстане продолжает снижаться поголовье крупного рогатого скота. Так, в мае количество голов КРС в хозяйствах всех категорий оказалось на 3,9% ниже, чем в этом же месяце 2023 года. Такими данными в докладе о социально-экономическом развитии РТ поделился Татарстанстат.

Также аналитики отдельно уточнили показатели по коровам. Их поголовье в мае оказалось на 1,4% ниже, чем год назад.

Чуть меньше, на 3,5%, оказалось сокращение поголовья овец и коз. В то же время показатель по свиньям оказался выше, чем год назад, — +1,5%. Согласно данным статистики, поголовье свиней в республике начало расти с января 2024 года.

Помимо этого, уточнены данные по сельскохозяйственным организациям. Им удалось на порядка 100 голов увеличить поголовье коров, на почти 10 тысяч — свиней, на 1,7 тысячи — овец и коз, на 436,5 тысячи — птицы всех видов.

В целом же по КРС показатели снизились с 530 тысяч до 511,1, по лошадям — с 9,2 тысячи до 8,9.