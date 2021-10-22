В Татарстане еще девять человек умерли от коронавируса

Еще девять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — шесть женщин и трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено девять случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1934, 1947, 1952, 1953, 1955 и 1960 годов рождения, мужчины 1934, 1941 и 1955 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 22 октября 2021 года достигло 906.