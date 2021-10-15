В Татарстане еще девять человек умерли от коронавируса

Еще девять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пять женщин и четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено девять случаев смерти от коронавируса в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1938, 1951, 1955, 1956 и 1959 годов рождения, мужчины 1942, 1958 (двое) и 1960 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 15 октября 2021 года достигло 839.