В Татарстане еще девять человек умерли от Covid-19

Еще девять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пять женщин и четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено девять случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1952, 1953, 1954, 1957 и 1971 годов рождения, мужчины 1930, 1936, 1948 и 1951 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 6 ноября 2021 года достигло 1050.