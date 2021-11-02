Число зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане превысило тысячу

Еще десять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — восемь женщин и двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено десять случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1934, 1937 (среди жертв болезни две рождены в этом году), 1942, 1948, 1959, 1960 и 1962 годов рождения, мужчины 1933 и 1949 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 2 ноября 2021 года достигло 1007.