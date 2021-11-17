В Татарстане еще четыре человека умерли от коронавируса
Еще четыре жителя Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Зарегистрировано четыре случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.
От Covid-19 скончались мужчины 1932, 1954 и 1956 годов рождения, а также женщина 1932 года рождения.
«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.
Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 17 ноября 2021 года достигло 1138.