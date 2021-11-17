В Татарстане еще четыре человека умерли от коронавируса

Еще четыре жителя Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано четыре случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1932, 1954 и 1956 годов рождения, а также женщина 1932 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 17 ноября 2021 года достигло 1138.