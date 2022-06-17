В Татарстане еще 79 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. За последние сутки в регионе выявили 79 новых ковид-случаев. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

36 татарстанцам, подхватившим инфекцию, понадобилась госпитализация. Количество выздоровевших за последние сутки составило 210 человек.

Новых смертей из-за последствий коронавируса в республике не выявлено. Последний раз подобные летальные исходы регистрировались 25 мая.