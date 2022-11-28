В Татарстане еще 74 человека заболели коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 74 случая заражения коронавирусом Covid-19, как и накануне. Об этом свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась десятерым жителям республики, а за предшествующий день в больницы были доставлены 15 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 190 375 татарстанцев. При этом выздоровели 187 398 жителей республики, в том числе 36 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 39 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ по-прежнему равняется 2006 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалось 13 ноября).

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре перестал раскрывать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

Официально сообщается, что в целом по России за сутки заболели 5048 человек (478 пациентов госпитализировано), 4262 выздоровели, а 50 скончались.