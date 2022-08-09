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Ру Тат
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Здоровье
9 августа 2022  11:48

В Татарстане еще 71 человек заболел коронавирусом

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В Татарстане за последние сутки выявили 71 новый случай Covid-19. При этом впервые за последние несколько дней показатель заболеваемости оказался ниже, чем днем ранее. Так, 8 августа в республике инфекцию подхватили 74 человека. 

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализировано 56 татарстанцев, выздоровели 24. 

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 154 376 ковид-случаев, излечились 150 525 человек, скончались из-за последствий инфекции 1 997.

#коронавирус
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