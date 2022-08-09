В Татарстане еще 71 человек заболел коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 71 новый случай Covid-19. При этом впервые за последние несколько дней показатель заболеваемости оказался ниже, чем днем ранее. Так, 8 августа в республике инфекцию подхватили 74 человека.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализировано 56 татарстанцев, выздоровели 24.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 154 376 ковид-случаев, излечились 150 525 человек, скончались из-за последствий инфекции 1 997.