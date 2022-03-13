В Татарстане еще 600 человек заболели коронавирусом

Еще 600 татарстанцев заболели Covid-19, 87 человек были госпитализированы.

«Детей до 18 лет — 100 человек», — уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.

Больше всего новых случае выявили в Казани (158), Набережных Челнах (123) и Альметьевском районе (46). В Нижнекамском районе 27 человек заболели, в Зеленодольском — 23.

Всего с начала пандемии в республике выявили 130 558 ковид-случаев. Почти 111 тыс. человек выздоровели, в том числе 1 852 за минувшие сутки.