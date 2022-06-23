В Татарстане еще 59 человек заболели коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 59 новых ковид-случаев. Госпитализация понадобилась 35 татарстанцам, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в республике инфекцией заболели 152 205 человек, 148 267 выздоровели, в том числе 103 за минувшие сутки.

В последний раз летальные исходы из-за последствий коронавируса в регионе регистрировались 25 мая, всего жертвами инфекции за весь период распространения Covid-19 стали 1 995 человек.