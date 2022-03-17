В Татарстане еще 525 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. За последние сутки зарегистрировано 525 новых ковид-случаев (днем ранее 550), 94 человека были госпитализированы. Об этом передает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет [cреди заболевших] — 122 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего случаев выявлено в Казани (151), Набережных Челнах (71), а также в Зеленодольском (32), Альметьевском (26), Нижнекамском (23), Бугульминском (21) районах.

Всего с начала пандемии заболели 132 799 татарстанцев, выздоровели 115 393 (за последние сутки 1 733). Общее количество жертв инфекции составило 1 800.